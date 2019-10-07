"Запугивал" студентов масонами: в Одессе разгорелся скандал вокруг преподавателя вуза, видео

В Одессе в Международном гуманитарном университете преподаватель во время занятий рассказывал студентам, что "проект Украина придумали польские масоны", соответствующее видео было опубликовано в сети.

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты выяснили, что героя сюжета зовут Анатолий Кравчик и он преподает историю в вузе.

Студенты университета рассказали и о специфических заданиях преподавателя и уточнили, что он настаивает на праве якобы "преподавать свою историю".

"Он внушает студентам о том, что Украина - это проект, который создали польские и российские масоны и что современные программы истории Украины пишут "полные идиоты и медиа-клоуны". На семинарах нам задают такие работы как "Украина, которой не было", - отметили студенты.

Журналистам удалось связаться с представителями вуза и те подтвердили, что Кравчик действительно работает со студентами и преподает "гуманитарные науки". Обращение относительно работы Кравчика было направлено в Министерство образования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в академии управления персоналом в Киеве в ходе занятия произошел конфликт между профессором с сепаратистскими взглядами и студенткой-патриоткой.