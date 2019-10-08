"Работали" в ресторане: наглые воры в Киеве попали на видео

7 октября в столице на улице Верхний Вал в ресторане "Мафия" воры сняли драгоценности прямо во время разговора с юношей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Верхний Вал, 24 в ресторане "Мафия" двое мужчин не славянской внешности, благодаря ловкости рук, сняли цепочку прямо с молодого человека", - говорится в сообщении.

Видео кражи опубликовали в интернете. Несмотря на плохое качество записи, в сети призывают внимательно рассмотреть мошенников и быть осторожными.

Как сообщал "Апостроф", в столице на Окружной дороге возле строительного гипермаркета "Эпицентр" на парковке орудует опасная банда цыган, которая выпрашивает деньги, а потом вводит в гипноз, чтобы получить содержимое всего кошелька.