Вводят в гипноз и отбирают деньги: в Киеве орудуют опасные мошенники, фото

В столице на Окружной дороге возле строительного гипермаркета "Эпицентр" банда цыган вводит людей в гипноз и крадет деньги.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. в Facebook.

"На парковке Эпицентр на Окружной орудует цыганский табор. Подходят к машинам, где есть люди и деньги выпрашивают. Кто даёт, стоят дальше, вводят в гипноз и дальше деньги выкачивают", - сообщают в заметке.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали троих злоумышленников, которые выманили у гражданина 15 тысяч долларов под предлогом обмена валюты.

Также киевские правоохранители задержали аферистов, которые звонили жителям города и обманными путями вымогали с них деньги. Мошенники по телефону говорили, что родственник человека попал в больницу или полицию после ДТП и требовали деньги с жертв.