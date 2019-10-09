Без противогаза не подойти: в сети показали фото серьезного ЧП на пляже в Крыму

На пляже Коктебеля в оккупированном Крыму случился выброс нечистот у спасательной станции.

Снимки, иллюстрирующие последствия ЧП, опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым у себя на странице в Twitter.

"Коктебель. Очередной выброс нечистот на пляже у спасательной станции. Кафе и столовые все закрыты!" - подписала она свои снимки.

На черноморском побережье стало еще более пустынно, зловоние отпугивает отдыхающих.

"Фото не передаёт этот ужасный , смердящий запах. Без противогаза не подойти..." - возмущается блогер.

Как сообщал Апостроф, раньше в сети показали, как оккупанты в Крыму отгораживают пляжи и другие территории заборами с колючей проволокой.