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Курортный Крым: в сети показали фото, как "борются" с туристами на полуострове

суббота, 05 октября 2019, 21:08
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В сети показали, как оккупанты в Крыму отгораживают пляжи и другие территории заборами с колючей проволокой.

Об этом сообщает блогер под ником "Керченский музыкант" на своей странице в Twitter.

росто без слов, курортный Крым 2019", - подписал он фото, сделанные в Форосе.

На снимках видно, что много зон, которые ранее были свободны для отдыха туристов, сейчас же просто ограждены.

Это не первый такой случай ограждения территорий заборами на полуострове. Со времен его аннексии Россией жители стали жаловаться, что оккупанты забрали земли под застройку, а многие пляжи и даже парки стали недоступны для простых людей.

Как сообщал "Апостроф", внешний вид курортной территории возле Черного моря в оккупированном Крыму не располагает туристов к отдыху.

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