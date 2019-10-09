Эрдоган официально заявил про операцию "Источник мира" в Сирии: появились первые фото авиаударов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии, а его войска нанесли первые авиаудары.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Операция Турции вместе с формированиями "Сирийской свободной армии" против Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической организации "Исламского государство" называется "Источник мира".

Известно, что первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-эль-Айн.

В Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" написали, что Россия не будет втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска. По словам первого замглавы международного комитета СФ Джабарова, ВС РФ находятся в САР для другого.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Белом доме заявили, что Сирия полностью очищена от боевиков ИГИЛ.