Турция начала новую военную операцию в Сирии: что происходит в регионе, карта

В среду, 9 октября, утром турецкие войска начали военную операцию в северо-восточных регионах Сирии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Войска Турции перешли турецко-сирийскую границу в двух точках - близ городов Таль-Абийяд и Рас аль-Айн с целью проведения военной операции против курдских военных подразделений, контролирующих северо-восток Сирии.

Новое вторжение турецких войск в Сирию стало возможным после неожиданного разворота американской политики в Сирии.

В воскресенье, после телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом, президент США Дональд Трамп сообщил, что американские войска, которые все годы войны в Сирии сотрудничали с курдскими военными силами, не будут препятствовать операции Турции и именно на Турцию отныне будет возложена ответственность за продолжение борьбы с остатками террористической группировки ИГИЛ и содержание лагерей с десятками тысяч ИГИЛовских военнопленных.

Пока представители курдского движения и официальный Дамаск ситуацию не комментировали. Впрочем, ранее руководители курдов неоднократно заявляли, что будут оказывать вооруженное сопротивление турецкому вторжению.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Сирия полностью очищена от боевиков ИГИЛ.