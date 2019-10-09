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"Охотился" на детей: под Сумами поймали опасного педофила

среда, 09 октября 2019, 15:41
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Сотрудники полиции и ювенальной превенции Конотопа (Сумская область) задержали 72-летнего пенсионера, который развращал четырех местных подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области.

По данным следствия, конотопский пенсионер начал совершать развратные действия по отношению к одному из местных мальчишек еще осенью прошлого года. За сексуальные услуги старик обещал деньги и удовольствие. В последствии он таким же образом заманил к себе еще троих ребят. На странные посещения, которые продолжались почти год, обратила внимание соседка, которая сообщила о своих подозрениях в полицию.

В разговорах с полицейскими подростки рассказали о подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной. Подозреваемый сознался в своих действиях, но при этом утверждает, что все происходила "по согласию сторон".

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 156 УК Украины (развращение, совершенное в отношении малолетнего), подозреваемый задержан и находится под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет..

Как сообщал "Апостроф", на популярном украинском курорте Железный Порт в Херсонской области загадочно погибла женщина.

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