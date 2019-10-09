Получили первую зарплату: сеть взбудоражило интересное фото из Рады

Пользователи сети обсуждают фото с Верховной Рады, где в кадр попал новый телефон депутата марки iPhone последней модели.

Снимок опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook.

Эта новость вызвала ажиотаж среди пользователей интернета. Они обсудили наличие дорого телефона у депутата. Также в сети отметили, что официальный старт продаж iPhone 11 в Украине - 11 октября. Потому считают, что смартфон является контрабандой, а вследствие, и плохим примером для народа от чиновников. Но возможно, что девайс был приобретен за границей.

Напомним, компания Apple 10 сентября представила линейку новых iPhone, а еще через 10 дней они начали продаваться в магазинах.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Салийчук пришел в Верховную Раду с последней моделью iPhone.