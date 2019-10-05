"Слуга народа" пришел в Раду с модной новинкой: эксклюзивное фото

4 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Салийчук пришел в Верховную Раду с последней моделью iPhone.

На фото корреспондента "Апострофа" Олександра Гончарова видно, что депутат делает фото новеньким iPhone 11 Pro с тремя камерами. Стоимость этого телефона от $699 до $1500.

Как сообщал "Апостроф", стоимость флагманского телефона американской компании Apple - iPhone 11 - стартует от $699 за единицу, цена самого дорогого iPhone 11 Pro Max приближается к $1500. Так, цена iPhone 11 составит $699/749/849, iPhone 11 Pro - $999/1149/1349, iPhone 11 Pro Max $1099/1249/1449.



Кроме того, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получили блок из трех камер по 12 Мп, который позволяет создавать сверхширокоугольные снимки.