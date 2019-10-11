"Борьба" антициклонов Lizbeth и Quentino: синоптик пояснила, какую погоду ожидать на уикенд

Практически по всей Украине на выходные прогнозируют сухую малооблачную погоду, только на западе страны ожидают штормовые порывы ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклонической поле. Антициклон имеет имя, Lizbeth, и его центр завтра будет находиться над Черным морем. Всевозможные дождевые пакости, которые повлечет циклон Quentino, нас не затронут", - обрисовала синоптическую ситуацию Диденко.

На 12-13 октября синоптик обещает сухую малооблачную погоду практически повсеместно.

Температура воздуха в Украине достигнет в субботу + 15...+ 20 градусов, на северо-востоке - + 13... + 17 градусов. В воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается + 18... + 23 градуса.

Однако, борьба циклонов, которая будет происходить в эти дни, вызовет один неприятный нюанс. "Противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины в штормовых значений. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - предупреждает Наталка Диденко.

В Киеве на выходные осадков не ожидается. В субботу может быть облачно и ветрено, а в воскресенье будет солнечно, юго-западный ветер ослабнет. Температура воздуха в столице прогреется 12 октября до +16 градусов, а 13 октября - до +20 градусов.

"Домашние дела пусть подождут, еще придет облачное осеннее время для уборки и сортировки шкафов, пойдите куда-то в эти выходные или съездите недалеко. Хорошо будет", - обещает синоптик Наталка Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту.