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"Борьба" антициклонов Lizbeth и Quentino: синоптик пояснила, какую погоду ожидать на уикенд

пятница, 11 октября 2019, 16:15
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Практически по всей Украине на выходные прогнозируют сухую малооблачную погоду, только на западе страны ожидают штормовые порывы ветра.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Сухую малооблачную и даже солнечную погоду организует нам мощное антициклонической поле. Антициклон имеет имя, Lizbeth, и его центр завтра будет находиться над Черным морем. Всевозможные дождевые пакости, которые повлечет циклон Quentino, нас не затронут", - обрисовала синоптическую ситуацию Диденко.

На 12-13 октября синоптик обещает сухую малооблачную погоду практически повсеместно.

Температура воздуха в Украине достигнет в субботу + 15...+ 20 градусов, на северо-востоке - + 13... + 17 градусов. В воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается + 18... + 23 градуса.

Однако, борьба циклонов, которая будет происходить в эти дни, вызовет один неприятный нюанс. "Противостояние между Lizbeth и Quentino может вызвать усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины в штормовых значений. Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами", - предупреждает Наталка Диденко.

В Киеве на выходные осадков не ожидается. В субботу может быть облачно и ветрено, а в воскресенье будет солнечно, юго-западный ветер ослабнет. Температура воздуха в столице прогреется 12 октября до +16 градусов, а 13 октября - до +20 градусов.

"Домашние дела пусть подождут, еще придет облачное осеннее время для уборки и сортировки шкафов, пойдите куда-то в эти выходные или съездите недалеко. Хорошо будет", - обещает синоптик Наталка Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту.

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