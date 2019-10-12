Греческая церковь признала ПЦУ: опубликовано фото документа

Греческая церковь подписала документ с предложением к Собору признать автокефалию Церкви Украины.

Об этом 12 октября в Facebook сообщил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"Сайт Ромфеа распространил фото документа, подписанного Архиепископом Афинским Иеронимом, с предложением к Собору признать автокефалию ПЦУ", - пишет он.

По словам архиепископа, решение поддержали 72 участника Собора. Против выступили только трое.

"В этом духе я предлагаю признание нашей Церковью Автокефальной Православной церкви независимой Республики Украина", - говорится в документе, который опубликовал Евстратий.

Информацию подтвердил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование после того, как в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор.