Греческая церковь признала ПЦУ: опубликовано фото документа

Греческая церковь подписала документ с предложением к Собору признать автокефалию Церкви Украины.
Об этом 12 октября в Facebook сообщил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).
"Сайт Ромфеа распространил фото документа, подписанного Архиепископом Афинским Иеронимом, с предложением к Собору признать автокефалию ПЦУ", - пишет он.
По словам архиепископа, решение поддержали 72 участника Собора. Против выступили только трое.
"В этом духе я предлагаю признание нашей Церковью Автокефальной Православной церкви независимой Республики Украина", - говорится в документе, который опубликовал Евстратий.
Информацию подтвердил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, что Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование после того, как в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор.