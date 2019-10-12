RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 октября

07:20
Провал победителя "Шанса" и фурор от героини клипа группы "Ленинград": как прошел 5 выпуск шоу Х-фактор 10
06:49
Усик - Уизерспун: смотреть онлайн видео трансляцию боя
04:34
Где смотреть онлайн Усик - Уизерспун: расписание трансляций
04:14
Усик - Уизерспун: прогноз букмекеров на бой

12 октября

21:10
Пал "вечный рекорд" человечества: опубликовано видео
20:09
Судей Х-фактора покорила 17-летняя певица-сирота: видео
14:48
Украинская певица рассказала о депрессии и наркотиках после неудачного Евровидения
11:54
Кровавая Мэри и Болотная вода: 10 страшных коктейлей на Хэллоуин
09:51
Шевченко рассказал, что ему не понравилось в игре сборной против Литвы в отборе Евро-2020
09:16
Родные больной Заворотнюк рассказали, кому не стоит доверять
07:00
Украина - Литва: видеообзор

11 октября

23:43
Украина добыла важнейшую победу в отборе Евро-2020
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Греческая церковь признала ПЦУ: опубликовано фото документа

суббота, 12 октября 2019, 13:59
переглянути новину українською

Греческая церковь подписала документ с предложением к Собору признать автокефалию Церкви Украины.

Об этом 12 октября в Facebook сообщил архиепископ Православной церкви Украины Евстратий (Зоря).

"Сайт Ромфеа распространил фото документа, подписанного Архиепископом Афинским Иеронимом, с предложением к Собору признать автокефалию ПЦУ", - пишет он.

По словам архиепископа, решение поддержали 72 участника Собора. Против выступили только трое.

"В этом духе я предлагаю признание нашей Церковью Автокефальной Православной церкви независимой Республики Украина", - говорится в документе, который опубликовал Евстратий.

Информацию подтвердил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование после того, как в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: