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В Украине официально ликвидирована одна из православных церквей

среда, 14 августа 2019, 12:34
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Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) официально прекратила свое существование после того, как в декабре 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор.

О ликвидации церкви сообщается в парламентской газете "Голос України".

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц -предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября 2019 года. Все доверенности, изданные на имя УАПЦ до 29 июля, отозваны.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе митрополит Епифаний был избран предстоятелем новой объединенной церкви.Таким образом, все иерархи УПЦ КП, УАПЦ и несколько иерархов УПЦ МП образовали ПЦУ, что должно было повлечь за собой ликвидацию УПЦ КП и УАПЦ.

Как сообщал "Апостроф", 31 июля почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о подаче иска в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ КП. Также он обратился к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию, ОБСЕ, президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству юстиции.

Подробнее о церковном скандале читайте в материале - Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП.

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