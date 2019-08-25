Украинцам пересчитают пенсии: кому и когда ждать повышения

В декабре 2019 года в Украине увеличат минимальную пенсию с 1564 до 1638 гривен, а максимальную - с 15,6 до 16,3 тысячи гривен.

С 2020 года правительство планирует увеличить минимальную пенсию до 1800 гривен. Всего планируется два этапа повышения пенсии в следующем году. При этом максимальный размер пенсии составит 18 тысяч гривен.

Отметим, что при минимальной зарплате в 6,5 тысячи гривен часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тысячи гривен.

Такую пенсию будут получать украинцы, которые выполнили норму по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Стоит уточнить, что в марте 2020 года выплаты пенсий пересчитают с учетом размера инфляции и динамики зарплат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на заседании 14 августа Кабинет министров Украины изменил порядок выплаты жилищных субсидий.