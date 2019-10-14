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Бегство или "зачистка"? В сети появились интересные слухи о судьбе повара Путина

понедельник, 14 октября 2019, 08:30
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В сети высказали догадки о судьбе российского олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

Об этом сообщают в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик".

В интернете обсуждают слухи о том, что Пригожин разбился на самолете в Конго. В связи с этим отправили запрос в пресс-службу "Конкорд" с просьбой прокомментировать информацию о гибели Пригожина. Однако ответа не последовало. Отмечают, что в соцсетях опубликованы аналогичные запросы без ответов.

Пользователи сети пишут: "Не радуйтесь раньше времени", "Сдается, дяденька просто нашел дивный способ эвакуироваться с этого "Титаника", "Зачистка, похоже, если правда".

Напомним, в столице Демократической республики Конго Киншаса 30 сентября произошло крушение военного самолета Ан-12, на борту которого находились трое украинцев.

Как сообщал "Апостроф", в России выяснили какими рейсами и куда летает олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

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