В России узнали о частых полетах "повара Путина" в Африку: названы страны

В России выяснили какими рейсами и куда летает олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

Об этом сообщает издание "Медуза".

Ресторатор Евгений Пригожин и его семья для перелетов пользуются Raytheon Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO. Самолет показала на своей странице в Instagram дочь Пригожина Полина.

Самолетом владеет сейшельский офшор, не раскрывающий владельцев, но семья Пригожина регулярно фотографируется в интерьерах похожего бизнес-джета.

Как стало известно, самолет M-VITO чаще всего летает между Москвой и Петербургом. На втором месте по количеству визитов - Бейрут (48 раз за два года). Отмечают, что это было лишь промежуточной остановкой перед продолжением полета в Сирию или Африку. Борт фиксировали в небе над Сирией (21 раз), Египтом (27 раз) и Ливией (покрытия системы отслеживания в других странах нет). По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

"Подтвердить, был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов не удалось. Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил лишь один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер". Издание связывает возможные частые визиты Пригожина в Африку с его интересами в регионе (военное сотрудничество и добыча полезных ископаемых), на которые раньше указывали другие СМИ", - говорится в сообщении.

Журналисты росСМИ отправила вопросы Пригожину в пресс-службу его компании "Конкорд". Пригожин ответил, что бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит и он им не пользуется. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать отказался.

Как сообщал "Апостроф", российский расследовательский центр "Досье" передал журналистам информацию о причастности олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", которого также связывают с ЧВК "Вагнера", к убийству журналистов в ЦАР.