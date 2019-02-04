РУС. | УКР.

понедельник, 4 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 февраля

11:29
​На месте жуткого пожара в Москве обнаружены тела новых жертв
11:28
Украинская теннисистка обновила собственный рекорд в новом рейтинге WTA
11:17
В Раде озаботились "договорняками" с Ахметовым
11:14
Путин научил Россию ненавидеть Запад: показательные цифры
11:10
Не сговаривались: Надя Дорофеева попала в модный конфуз
11:09
В России узнали о частых полетах "повара Путина" в Африку: названы страны
11:00
В США определился победитель самого дорогого матча планеты: яркое видео
10:47
​Было множество ошибок: врач откровенно высказался о реанимации Децла
10:31
Евросуд оправдает Януковича: озвучены два факта против Украины
10:30
Изменилась не в лучшую сторону: Каменских осудили за откровенное фото в уборной
10:22
​Война надолго: стало известно, почему будущие президенты молчат о Донбассе
10:21
Соперник "Динамо" в Лиге Европы понес серьезную потерю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России узнали о частых полетах "повара Путина" в Африку: названы страны

понедельник, 04 февраля 2019, 11:09

В России выяснили какими рейсами и куда летает олигарх Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

Об этом сообщает издание "Медуза".

Ресторатор Евгений Пригожин и его семья для перелетов пользуются Raytheon Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO. Самолет показала на своей странице в Instagram дочь Пригожина Полина.

Самолетом владеет сейшельский офшор, не раскрывающий владельцев, но семья Пригожина регулярно фотографируется в интерьерах похожего бизнес-джета.

Как стало известно, самолет M-VITO чаще всего летает между Москвой и Петербургом. На втором месте по количеству визитов - Бейрут (48 раз за два года). Отмечают, что это было лишь промежуточной остановкой перед продолжением полета в Сирию или Африку. Борт фиксировали в небе над Сирией (21 раз), Египтом (27 раз) и Ливией (покрытия системы отслеживания в других странах нет). По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

"Подтвердить, был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов не удалось. Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил лишь один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер". Издание связывает возможные частые визиты Пригожина в Африку с его интересами в регионе (военное сотрудничество и добыча полезных ископаемых), на которые раньше указывали другие СМИ", - говорится в сообщении.

Журналисты росСМИ отправила вопросы Пригожину в пресс-службу его компании "Конкорд". Пригожин ответил, что бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит и он им не пользуется. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать отказался.

Как сообщал "Апостроф", российский расследовательский центр "Досье" передал журналистам информацию о причастности олигарха Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", которого также связывают с ЧВК "Вагнера", к убийству журналистов в ЦАР.

Фотовзгляд

Все галереи
Как прошел съезд партии "Народный фронт": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

"Регионалов" в замы: о странностях первых кадровых решений черниговского губернатора

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: