Хватит 5-7 минут: раскрыта циничная правда об оружии на Донбассе

Народный депутат VIII созыва и командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин рассказал, каким образом к добровольцам попадало оружие на Донбассе.

О том, как вооружались добровольческие формирования, бывший боец рассказал "Апострофу".

По словам народного депутата, в 2014 году добровольцы пришли в "Айдар" со своим оружием - охотничьими ружьями, карабинами. Потом в ходе операций появлялось трофейное оружие, которое передавали другим подразделениям добровольцев, которые тут же формировались и шли в бой.

"Как это цинично ни звучит, но в бою нужно продержаться пять-семь минут, а потом оружия будет достаточно – останется от своих или от противника", - заметил Игорь Лапин.

Нардеп также объяснил, почему в добровольческих батальонах отказались от неучтенного вооружения. По его словам, этому поспособствовало отсутствие активных боевых действий. "Кто хочет ходить под статьей? Я так скажу, что чем больше человек воевал, тем меньше он хочет иметь дело с оружием", – утверждает он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине.