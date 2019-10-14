Путин преподнес странный подарок королю Саудовской Аравии: опубликовано видео

Президент РФ Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдуле-Азизу Аль Сауду редкого вида сокола.

Видео разместил на своей странице в Twitter российский журналист и пропагандист Дмитрий Смирнов.

Путин вручил королю охотничьего кречета - это краснокнижный редчайший сокол с Камчатки (Россия). Как пишут в Telegram-канале LIFE SHOT, в России их осталось всего несколько тысяч.

Охотничий кречет Альфа - подарок Владимира Путина королю Саудовской Аравии pic.twitter.com/SnyrYM5IpG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 14, 2019





















Отмечают, что при рождении птицу назвали Альфой. В честь Полярной звезды из созвездия Альфа Центавра.

Напомним, Путин прилетел в Саудовскую Аравию 14 октября с государственным визитом.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин, недавно получивший странный подарок в аннексированном Крыму, рассмешил новой выходкой, угостив главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым.