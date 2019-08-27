Путин преподнес Эрдогану странный подарок: в сети ажиотаж из-за видео

Президент России Владимир Путин, недавно получивший странный подарок в аннексированном Крыму, рассмешил новой выходкой, угостив главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Twitter российский журналист Дмитрий Смирнов.

Смирнов выложил момент того, как Путин с Эрдоганом выбирают сладкий десерт. Судя из диалога, Путин решил расщедриться и взял два мороженого в стаканчике – сливочное и шоколадное.

- Мне в стаканчике

- Шоколадное или сливочное?

- И то, и другое!

Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым pic.twitter.com/thy386oaAu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 27, 2019

В сети тут же стали обсуждать инцидент. Так, комментаторы назвали увиденное "спектаклем под названием "Усички-Пусички".

Отметим, что два лидера встретились в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Как сообщал "Апостроф", ранее Путин вызвал гнев россиян заявлением о росте доходов.

Также стало известно, что Трамп готовит новый "подарок" Путину.