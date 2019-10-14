Россия задумала новую хитрость с оккупированным Крымом: появились подробности

Из-за опасности грузовых железнодорожных перевозок через Керченский мост оккупационные власти России в Крыму рассматривают альтернативный вариант.

Об этом сообщил экс-представитель президента в АР Крым Борис Бабин в эфире телеканала "Апостроф".





По словам Бабина, оккупационные власти России в Крыму активно пытаются реализовать несколько основных проектов взаимодействия с подконтрольной Украине территорией. Все они, естественно, в интересах государства-агрессора.

"Им сегодня интересно и выгодно налаживание грузового железнодорожного сообщения, получение воды Северно-Крымским каналом, а также, возможно, налаживание товарного сообщения грузовым автомобильным транспортом", - конкретизировал он.

Как подчеркнул Борис Бабин, постройка моста через Керченский пролив не решила проблему логистики крымской экономики как большой военной базы Российской Федерации. Автомобильных перевозок недостаточно, Крым нуждается в железнодорожном грузовом сообщении. Хотя первые пассажирские поезда через Керченский мост пойдут уже в ближайшее время, грузовое сообщение было отложено и начнется не ранее середины 2020 года, а может быть, и позднее.

"Это связано с тем, что нагрузки при таком сообщении на эту конструкцию будут чрезмерно высоки. Поэтому позволить себе перевозить пассажиров … россияне могут, но везти что-то более ценное, чем люди, в их понимании, … они мостом не рискуют. Соответственно им нужен альтернативный вариант, это снабжение с территории, подконтрольной Украине", - считает Борис Бабин.

Как сообщал "Апостроф", МИД Украины направило ноту протеста послу Турции из-за визита в страну так называемых "депутатов" Российской Федерации от оккупированного Крыма, Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.