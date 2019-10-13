В Украине жестко отреагировали на визит "депутатов" от Крыма в Турцию

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста послу Турции из-за визита в страну так называемых "депутатов" Российской Федерации от оккупированного Крыма, Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Об этом сообщается на странице МИД Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что информация о встрече крымских "депутатов" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вызывает обеспокоенность. Посол Турции был приглашен в МИД для объяснений.

Кроме того, в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым также заявили, что готовят в МИД Украины соответствующий запрос, касательно принятия необходимых мер и работы с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборантов в международных мероприятиях и предотвращения признания попытки аннексии Крыма Россией.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появились фото гражданских активистов из Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и США, которые посетили международный детский центр "Артек" в оккупированном Крыму в поселке Гурзуф.