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Совершенно разные вещи: в Украине указали на важный нюанс в новых договоренностях по Донбассу

понедельник, 14 октября 2019, 16:55
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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука указал на то, в чем есть различие между договоренностями об особом статусе Донбасса с принятым законом.

Об этом политик сообщил в комментарии "Апострофу".

"В законе об особенностях указан конкретный срок [на который внедряются особые условия] - сначала на год, затем - на три. Во-вторых, особенности самоуправления и особый статус - это разные, несоизмеримые вещи”, - подчеркнул Георгий Тука.


Кроме того, по его словам, власть недостаточно уделяет внимания населению, проживающему на линии разведения сил на Донбассе.

"Мы только что общались с жителями Золотого - люди в отчаянии. Они ожидают разведения, но никто не позаботился ни об эвакуации, ни о безопасности населения, которое там остается, ни об обеспечении жизнедеятельности - электроснабжение, водоснабжение...", - возмущался политик.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе в очередной раз совершили вооруженную провокацию на месте разведения сил в районе населенного пункта Золотое.

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