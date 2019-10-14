Боевики устроили подлую провокацию в зоне разведения сил на Донбассе: детали

Боевики на Донбассе в очередной совершили вооруженную провокацию на месте разведения сил в районе населенного пункта Золотое.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 13 октября враг также обстреливал Новолуганское, Пески и Павлополь. При этом применялись запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины).

"Враг, имитируя готовность провести разведение сил и средств, вчера коварно совершил обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения", - говорится в сообщении.

В ООС отмечают, что враг очередной раз демонстрирует свое нежелание придерживаться Минских договоренностей и взятых на себя обязательств.

"Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта", - добавили в пресс-центре.

Напомним, что в ходе очередного обстрела со стороны противника на Донбассе во время объявленного ранее разведения сил погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил ВСУ.