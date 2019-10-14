У пропагандистов истерика: на "торжестве" боевиков ЛНР заметили "украинский" флаг, фото

На оккупированной территории Луганской области во время "торжественного мероприятия" заметили флаг с украинскими национальными цветами.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"Флаг Украины" был на заднем плане, когда боевиков посвящали в казаки.

"Сейчас их немного бомбит и везде его (снимок - ред.) удаляют, но фото выдернуть успели. За спиной у чуда просто не видно полосу красного цвета", - написал офицер ВСУ.

Как сообщал "Апостроф", украинские патриоты анонсировали дерзкую акцию на оккупированном Донбассе - 14 октября, в День защитника Украины, в небе над Донецком должен появиться государственный флаг Украины. Отмечают, в небо планируется поднять украинский флаг размером 120 кв. м.