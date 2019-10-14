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В полиции назвали число участников митинга против капитуляции в Киеве

понедельник, 14 октября 2019, 19:45
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По данным Нацполиции, на акцию "Нет капитуляции" в Киеве, которая состоялась в понедельник, 14 октября, собралось почти вдвое меньше участников, чем заявляли организаторы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Первое массовое шествие началось от парка Тараса Шевченко, откуда около 6000 участников акции колонной прошли к Офису президента Украины. После этого граждане спокойно разошлись", - сказано в сообщении пресс-службы.

Во время марша полицейские не зафиксировали нарушений общественного порядка. Организаторы акции заблаговременно предупредили о маршруте следования, поэтому правоохранители сопровождали их, обеспечивая прохождение колонны.

Ранее организаторы акции заявили о планируемом присутствии на марше более 10 тысяч участников.

Как сообщал "Апостроф", в Берлине представители украинской диаспоры митинговали под украинским посольством, присоединившись к всеукраинской акции "Нет капитуляции".

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