​"Формула Штайнмайера" и танки на передовой: о чем "удалось" договориться с боевиками в Минске

Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик подтвердил, что число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.

Об этом Сайдик сообщил во вторник, 15 октября, в Минске.

"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня", - сказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ, подчеркнув, что количество нарушений перемирия резко выросло.

Пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер навела конкретные примеры невыполнения боевиками Минских договоренностей.

"Несмотря на обязательства, зафиксированные минскими соглашениями, НЗФ ОРДЛО не отводит от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы", - написала она на своей странице в Facebook.

По данным украинской стороны, боевики продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочного решения ТКГ должно состояться разведения сил и средств. Позиция Украины осталась неизменной: разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках.

Новый график разведения сил в Петровском и Золотом Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать. "График обсуждался, но стороны к консенсусу не пришли", - прокомментировал ситуацию Сайдик.

Как сообщал Апостроф, боевики на Донбассе совершили вооруженную провокацию на месте разведения сил в районе населенного пункта Золотое.