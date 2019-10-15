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Грозились бомбить Киев и Львов: жители передовой рассказали про солдат Путина и "мирный" отвод войск

вторник, 15 октября 2019, 17:40
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Жители поселка на линии разведения сил на Донбассе видели боевиков и российских солдат, ждущих отхода украинский войск.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на thebabel.net.

Журналисты издания побывали в поселке Екатериновка, где проходит линия разделения между территорией, которую контролирует Украина, и оккупированной "ЛНР" территорией. Население этого поселка - меньше 200 человек.

Одна из жительниц поселка, назвавшаяся Татьяной, сообщила, что на оккупированной территории уже ждут, когда украинская армия покинет этот населенный пункт.

"За огородами блиндажи их стоят. В том году было два блиндажа, этой весной уже пять. Наблюдают за нами в бинокли и тоже готовятся к разведению К нашему, не к своему. Подползают", - поделилась она своими наблюдениями с журналистами.

Также Татьяна говорит, что видела российских солдат, которые ходили по домам в поселке.

"Они [российские солдаты] сюда приходили, мы с ними общались. Говорили нам: "Дойдем до Киева, дойдем до Львова. Разбомбим, уничтожим", - вспоминала жительница Екатериновки.

В поселке опасаются, что после отвода украинской армии здесь опять будет "серая зона", в которой им придется жить, подвергаясь опасности со стороны боевиков. Про эвакуацию местного населения ходят только слухи.

Как сообщал "Апостроф", ранее Георгий Тука резко раскритиковал договоренности по Донбассу.

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