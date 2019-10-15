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Как бойцы ВСУ отвечают на провокации врага на Донбассе: появилось мощное видео

вторник, 15 октября 2019, 14:47
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В сети появилось видео, как украинские военнослужащие отстреливаются от диверсионной группы боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал журналиста Андрея Цаплиенко в Telegram.

Так, журналист опубликовал видео и отметил, что боевое столкновение после попытки диверсантов противника пробиться у линии фронта произошло возле Петровского, Луганской области, которое находится в 60 км от Луганска и 29 км от ближайшего крупного города - Алчевска.

По его словам, отпор диверсантам обеспечило подразделение морпехов ВСУ.

"Бой у Петровского. Морпехи отстреливаются от диверсионной группы российских оккупантов", - сказал журналист.

Даты указанных событий журналист не указал.

Как сообщал "Апостроф", 14 октября боевики так называемой ЛНР обстреляли позиции украинских войск в районе Золотого, где было запланировано разведение сил.

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