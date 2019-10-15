Боевики ЛНР отметились циничной провокацией в зоне разведения сил на Донбассе

В понедельник, 14 октября, боевики так называемой ЛНР обстреляли позиции украинских войск в районе Золотого, где было запланировано разведение сил.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Как отмечается, обстрелы фиксируются уже вторые сутки. В частности, 14 октября в районе Новолуганского, Лебединского и Водяного были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (3 мины) и 82 мм (7 мин).

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов был проведен обстрел на участке разведения сил №2 в районе Золотого. Обстрелы на этом участке, по словам пресс-службы, демонстрируют нежелание боевиков придерживаться Минских соглашений и взятых на себя обязанностей.

Напомним, подробнее о разведении сил и средств в зоне ООС читайте в материале "Апострофа": Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе.