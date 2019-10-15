Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

В среду, 16 октября, в Украине днем продолжится теплая, солнечная погода без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в нашей стране в этот день будет одна из наиболее высоких температур воздуха в Европе.

"Температура воздуха в течение дня будет достигать +18 +24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов", – пишет синоптик.

В то же время, ночью будет достаточно холодно, от +6 до +12 градусов. Также в Украине будут держаться утренние и ночные туманы.

Как отмечает Диденко, такая погода продлится до конца недели, с незначительными колебаниями температуры.

Напомним, подробнее о погоде осенью 2019 года читайте в материале "Апострофа": Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре.