RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 октября

15:05
Устроили настоящий праздник: появились интересные фото угощений для бойцов ВСУ в госпитале
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:50
В Киеве маленький ребенок устроил ЧП на пешеходном мосту Кличко: фото
14:47
Как бойцы ВСУ отвечают на провокации врага на Донбассе: появилось мощное видео
14:20
Из галереи в США украли картину Сальвадора Дали за 32 секунды: видео
14:15
Выхватил сумочку из рук и попытался сбежать: в Киеве поймали наглого грабителя, фото
13:50
Был один лишь вопрос - за что? Екатерина Кухар рассказала о смерти первенца
13:36
​В МИД Украины сделали скандальное заявление по "формуле Штайнмайера": в сети волна гнева, видео
13:33
Родные Заворотнюк впервые рассказали о болезни и лечении актрисы
13:04
Автор антиутопии "Рассказ служанки" получила второго "Букера": о чем ее новая книга
12:58
В Харькове мужчина устроил жестокую расправу над насильником, напавшим на его жену
12:24
Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Осенняя жара установит "рекорд": синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

вторник, 15 октября 2019, 12:24
переглянути новину українською
Фото: pogoda21.ru

В среду, 16 октября, в Украине днем продолжится теплая, солнечная погода без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в нашей стране в этот день будет одна из наиболее высоких температур воздуха в Европе.

"Температура воздуха в течение дня будет достигать +18 +24 градусов. А, например, в Испании, Франции, не говоря уже о Германии или Великобритании или Швеции, будет + 10 + 15 градусов", – пишет синоптик.

В то же время, ночью будет достаточно холодно, от +6 до +12 градусов. Также в Украине будут держаться утренние и ночные туманы.

Как отмечает Диденко, такая погода продлится до конца недели, с незначительными колебаниями температуры.

Напомним, подробнее о погоде осенью 2019 года читайте в материале "Апострофа": Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: