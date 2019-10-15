Сети растрогала песня, спетая детьми по-украински в Крыму: видео

Несмотря на аннексию Крыма Россией, на полуострове не забывают об Украине.

Тому свидетельством служит видео, в котором дети из Крыма поют песню об Украине.

"Дети разных национальностей, ученики преподавателя вокала Юлии Качулы из Симферополя записали в современной обработке вместе с наставницей духовный гимн крымских татар - "Güzel Qırım" на украинском языке (перевод - Виктора Качулы) и отсняли видео", - говорится в подписи к кадрам.

Отмечается, что съемки проходили на окраине Симферополя, где на горизонте виднеется гора Чатыр-Даг.

"Это воспоминание продолжает жить в песне и памяти", - добавляют авторы кадров.

Как сообщал "Апостроф", ранее житель Ялты, несмотря на аннексию Крыма, спел трогательную песню об Украине.