RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

20:39
Скандал с проверками ФОПов: Зеленский сделал громкое заявление про мораторий
20:06
Скандалы с вооружением для передовой: ГПУ завела дела против бывших топ-чиновников
18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
18:05
Зеленский подписал указ о новых членах СНБО: полный список
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:24
Не обошлось без цинизма: в российском КВН сделали пародию на Зеленского, видео
16:21
Глава ХОГА Светличная со спортсменами посетила военных в харьковском госпитале
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:51
Сорвут планы Кабмина: в СМИ раскритиковали попытки реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сети растрогала песня, спетая детьми по-украински в Крыму: видео

вторник, 15 октября 2019, 21:12
переглянути новину українською

Несмотря на аннексию Крыма Россией, на полуострове не забывают об Украине.

Тому свидетельством служит видео, в котором дети из Крыма поют песню об Украине.

"Дети разных национальностей, ученики преподавателя вокала Юлии Качулы из Симферополя записали в современной обработке вместе с наставницей духовный гимн крымских татар - "Güzel Qırım" на украинском языке (перевод - Виктора Качулы) и отсняли видео", - говорится в подписи к кадрам.

Отмечается, что съемки проходили на окраине Симферополя, где на горизонте виднеется гора Чатыр-Даг.

"Это воспоминание продолжает жить в песне и памяти", - добавляют авторы кадров.

Как сообщал "Апостроф", ранее житель Ялты, несмотря на аннексию Крыма, спел трогательную песню об Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: