RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 октября

20:39
Скандал с проверками ФОПов: Зеленский сделал громкое заявление про мораторий
20:06
Скандалы с вооружением для передовой: ГПУ завела дела против бывших топ-чиновников
18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
18:05
Зеленский подписал указ о новых членах СНБО: полный список
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:24
Не обошлось без цинизма: в российском КВН сделали пародию на Зеленского, видео
16:21
Глава ХОГА Светличная со спортсменами посетила военных в харьковском госпитале
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:51
Сорвут планы Кабмина: в СМИ раскритиковали попытки реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Волонтеры рассекретили опасного спецназовца из России, воевавшего на Донбассе: фото

вторник, 15 октября 2019, 17:24
переглянути новину українською

Волонтеры обнаружили в сети очередного российского спецназовца, который принимал участие в оккупации Крыма, а также военной агрессии РФ на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на InformNapalm.

Так, волонтеры обнаружили в российской соцсети профиль российского военного Евгения Павлова из Ростова-на-Дону, 1993 года рождения. Он написал в соцсетях, что проходил военную службу в спецназе ГРУ. Среди его фото было найдено изображение с самолетом МИГ-29 с аэродрома Бельбек оккупированного Крыма, сделанное в марте 2014 года. Позже этот самолет Украина сумела вывезти с территории полуострова. Также есть среди фото Павлова и снимок на набережной Севастополя. Там у него на форме 3 медали, одна из которых "За возвращение Крыма", которую выдавали лицам, участвовавшим в оккупации украинского полуострова.

Относительно участия Павлова в боевых действиях на Донбассе – волонтеры нашли фото, где он в составе группы российских военных находится у грузовика "гуманитарного конвоя" РФ, которые отправлялись на Донбасс через неподконтрольный участок границы. В них страна-агрессор часто перебрасывала своих военных для пополнения рядов боевиков наемниками.

Ранее военная прокуратура Украины указывала, что отряд спецназа ГРУ, в котором числился наемник Павлов, осуществлял оккупацию Крыма.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября на Донбассе ликвидировали двоих боевиков, одним из которых оказался российский наемник Владимир Молчанов по кличке "Лис".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: