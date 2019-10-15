Волонтеры рассекретили опасного спецназовца из России, воевавшего на Донбассе: фото

Волонтеры обнаружили в сети очередного российского спецназовца, который принимал участие в оккупации Крыма, а также военной агрессии РФ на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на InformNapalm.

Так, волонтеры обнаружили в российской соцсети профиль российского военного Евгения Павлова из Ростова-на-Дону, 1993 года рождения. Он написал в соцсетях, что проходил военную службу в спецназе ГРУ. Среди его фото было найдено изображение с самолетом МИГ-29 с аэродрома Бельбек оккупированного Крыма, сделанное в марте 2014 года. Позже этот самолет Украина сумела вывезти с территории полуострова. Также есть среди фото Павлова и снимок на набережной Севастополя. Там у него на форме 3 медали, одна из которых "За возвращение Крыма", которую выдавали лицам, участвовавшим в оккупации украинского полуострова.

Относительно участия Павлова в боевых действиях на Донбассе – волонтеры нашли фото, где он в составе группы российских военных находится у грузовика "гуманитарного конвоя" РФ, которые отправлялись на Донбасс через неподконтрольный участок границы. В них страна-агрессор часто перебрасывала своих военных для пополнения рядов боевиков наемниками.

Ранее военная прокуратура Украины указывала, что отряд спецназа ГРУ, в котором числился наемник Павлов, осуществлял оккупацию Крыма.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября на Донбассе ликвидировали двоих боевиков, одним из которых оказался российский наемник Владимир Молчанов по кличке "Лис".