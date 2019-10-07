На Донбассе подорвался наемник из России "Лис": фото боевика

В пятницу, 4 октября, на Донбассе ликвидировали двоих боевиков, одним из которых оказался российский наемник Владимир Молчанов по кличке "Лис".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский военнослужащий Анатолий Штефан, публикуя фото боевика, отправившегося на тот свет.

В комментариях к известию о ликвидации боевика говорится, что он подорвался на гранате.

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Помимо этого, в этот же день, по словам Штефана, "на концерт к Кобзону" отравился еще один боевик – Юрий Сидоренков. Он входит в базу "Миротворец".

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Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о ликвидации на Донбассе россиянина по кличке "Тунгус".

Также в субботу, 28 сентября, погиб известный снайпер-боевик так называемой ДНР Андрей Куцкий по кличке "Скрипач".