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"Бабье лето" продолжается, но: синоптики уточнили прогноз по Украине

среда, 16 октября 2019, 06:20
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Фото: lidanews.by/

В среду, 16 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Столбики термометров днем покажут +19 ... + 22 градуса. Теплее всего будет на западе страны - 23 градуса выше нуля в Закарпатской области, а на несколько градусов холоднее - на Востоке. Ночью температура опустится до + 6 ... + 9 градусов по Цельсию.

Осадков в среду не прогнозируют. Ветер юго-западный 3-8 м / с.

В Киеве и области 16 октября температура днем поднимется до +20 ... + 22 градусов. Ночью термометры покажут +7 ... + 9 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится.

Стоит отметить, что в субботу, 19 октября температура упадет на несколько градусов.

Средняя температура в субботу - +16 + 18 градуcов. В то же время, в дальнейшем будет преобладать солнечная погода, осадков не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков из-за антициклона Lisbeth.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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