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Погода будет только радовать: синоптик озвучила свежий прогноз для украинцев

воскресенье, 13 октября 2019, 13:59
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В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков из-за антициклона Lisbeth.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, на Покрову, в День защитника Украины, везде ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +18+23 градуса", - пишет она.

Ночью температура воздуха немного упадет и будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла.

"В Киеве Покрова обещает быть ясной и теплой, в течение дня предполагаются солнечные около +20 градусов", - добавила Диденко.

Также она написала, что следующая неделя в Украине будет малооблачной и теплой.

Напомним, что в ближайшие дни, начиная с понедельника, 14 октября, в Украину придет теплая и солнечная погода, без осадков.

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