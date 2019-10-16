Депутат из Житомира погиб страшной смертью возле дома: детали трагедии

В среду, 16 октября, стало известно о трагической гибели депутата Житомирского городского совета Валерия Горба во время работы с болгаркой.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"В возрасте 39 лет при трагических обстоятельствах погиб депутат Житомирского городского совета седьмого созыва Валерий Горб", - сказано в сообщении.

Причиной смерти депутата стала неисправная пила-"болгарка", с которой он работал у себя дома.

"У болгарки лопнул диск, Валерий получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в местной полиции.

Валерий Горб в 2015 году был избран депутатом Житомирского городского совета. На протяжении последних двух лет он возглавлял КП "Центр инвестиций" Житомирского горсовета.

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