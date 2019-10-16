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На Волыни нашли мертвым топ-чиновника, которого искали четверо суток: фото и подробности

среда, 16 октября 2019, 18:15
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Пропавшего на рыбалке на озере Любязь (Волынская область) директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика обнаружили недалеко от места, где перевернулась лодка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Волинські новини".

Тело чиновника нашли на пятый дней поисков. Еще 12 октября он отправился с друзьями на рыбалку на озере Любязь в Любешивскому районе. Из-за сильного ветра лодка с рыбаками перевернулась, трех пострадавших спасли, а Алексей пропал безвести.

В поисках участвовали спасатели, полиция и местные жители. В розыскных мероприятиях были задействованы кинологи, специалисты с эхолотом и даже вертолет.

Погибшего нашли примерно в том же месте, где перевернулась лодка.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны некоторые странности и нестыковки вокруг инцидента с исчезновением Алексея Веремийчика.

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