Ким Чен Ын устроил "яркую" фотосессию на белом коне в горах: в сети волна шуток

В сети пользователи высмеяли фотосессию лидера КНДР Ким Чен Ына на коне.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Лентач".
"Он времени зря не терял и на белом коне поднялся на вершину горы Пэктусан на границе КНДР и Китая", - говорится в сообщении, а также опубликованы его фото на вершине.
Снимки севернокорейского лидера на фоне первого снега пользователи обсудили в сети.
Как ранее сообщал "Апостроф", в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке севернокорейский лидер подарил российскому президенту меч.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что он фактически влюблен в лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.