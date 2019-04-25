Ким Чен Ын развеселил сеть "смертельным" подарком для Путина: фото и видео

В четверг, 25 апреля в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, севернокорейский лидер подарил российскому президенту меч.

Об этом в Twitter написал российский журналист Дмитрий Смирнов, опубликовав соответствующее фото.

"Ким Чен Ын подарил Путину меч: Меч олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас", - написал он.

Он также отметил, что президент РФ по традиции расплатился с Ыном монеткой за оружие.

Пользователей в комментариях рассмешил такой "боевой подарок" диктатора, они попытались усмотреть в нем недвусмысленный намек и порассуждали на тему использования меча.

Как сообщал "Апостроф", 24 апреля глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.