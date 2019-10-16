RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 октября

14:20
Джастин Бибер неудачно прокатился на моноцикле: теперь его падение - новый мем в соцсетях
14:04
Где смотреть онлайн Гвоздик - Бетербиев: расписание трансляций
14:01
Надя Дорофеева показала стильный дом за Киевом: певицу просят провести рум-тур
13:05
Украинская певица с мужем-миллиардером украсили обложку глянца: фото
12:46
В Украине стартовал отбор на Евровидение-2020 с новыми правилами: главное
12:08
Сотрудники "Укрзалізниці" приняли участие во флешмобе Tetris Challenge: забавное фото
11:39
Ничего не знаю: украинский чемпион шокировал заявлением по конфликту на Донбассе
11:38
Звезда ситкома "Как я встретил вашу маму" сыграет в новой "Матрице" Ланы Вачовски
11:35
Домашнее вино из винограда: простой рецепт ароматного напитка
10:44
Дженнифер Энистон завела Instagram и ее первый пост собрал 8 млн лайков: с таким фото иначе быть не могло
10:13
Спасение Испании и сверхважная победа Швейцарии: все результаты отбора Евро-2020 15 октября
09:48
Екатерина Кухар показала стройную фигуру в купальнике
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Морозы до -20 и много снега: синоптик дал прогноз на зиму в Украине

среда, 16 октября 2019, 12:03
переглянути новину українською
Фото: korrespondent.net

Настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря, о чем заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая.

А вот с 12 декабря и до конца месяца будет исключительно минусовая температура. Столбики термоментров покажут от -4 до -12 градусов.

Холоднее всего будет 24-25 числа, когда прогнозируется до -15 градусов.

"Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 ...- 20", - сказал Горбань.

Снег зимой будет идти практически постоянно. Больших периодов оттепели не прогнозируется.

Напомним, что в среду, 16 октября, в Украине будет тепло и солнечно.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: