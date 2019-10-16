Морозы до -20 и много снега: синоптик дал прогноз на зиму в Украине

Настоящая зима в Украине начнется только 12 декабря, о чем заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По словам синоптика, в начале декабря ожидается минусовая температура, а уже с 4 числа в течение пяти дней будет плюсовая.

А вот с 12 декабря и до конца месяца будет исключительно минусовая температура. Столбики термоментров покажут от -4 до -12 градусов.

Холоднее всего будет 24-25 числа, когда прогнозируется до -15 градусов.

"Зима ожидается с хорошими морозами, предварительный расчет показывает весь морозный январь, а февраль будет сильнее, чем январь. Там будут морозы достигать до -18 ...- 20", - сказал Горбань.

Снег зимой будет идти практически постоянно. Больших периодов оттепели не прогнозируется.

Напомним, что в среду, 16 октября, в Украине будет тепло и солнечно.