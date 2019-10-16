Моська гавкнула: в сети высмеяли заявление главаря ДНР про уничтожение Украины

Главарь так называемой ДНР Денис Пушилин сделал заявление о ликвидации Украины, что высмеяли в сети.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Пушилин отметил, что Украинское государство должно быть ликвидировано, как легитимное, поскольку оно создано в результате переворота и внешнего вмешательства 2014 года.

"Необходимо заново учредить новую, по-настоящему незалежную Украину... И признать при этом право регионов не входить в новое государство", - заявил главарь ДНР.

Пользователи сети высмеяли слова Пушилина и ответили на его заявление.

Как сообщал "Апостроф", главарь ДНР Денис Пушилин сделал громкое заявление о капитуляции Украины, чем поверг в ярость пользователей сети.