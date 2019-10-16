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Посреди ночи стало светло: падение огромного метеорита в Китае попало на видео

среда, 16 октября 2019, 01:14
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11 октября в Китае в небе на северо-востоке заметили метеорит, который зажегся ярким свечением на несколько секунд и исчез.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Камеры видеонаблюдения сняли падение метеорита, и группа ученых отправилась на поиски обломков небесного тела, которые нужны для детального исследования его происхождения.

На видео видно, как темные улицы ночного города на пару секунд становятся ярко освещенными из-за вспышки света от столкновения метеорита с атмосферой.

Местные жители описывают метеорит по-разному: кто-то видел белую вспышку света, кто-то красную. Ученые опрашивают очевидцев, обходя местные селения. Однако, пока не удалось найти обломки метеорита.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась анимированная видеозапись падения метеора на Юпитер, ее из снимков собрал известный астрономический фотограф Этан Чаппел.

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