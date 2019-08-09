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Появилось видео падения метеорита на Юпитер: автор указал на странность

пятница, 09 августа 2019, 03:43
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В сети появилась анимированная видеозапись падения метеора на Юпитер, ее из снимков собрал известный астрономический фотограф Этан Чаппел.

Видео с фотографиями он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, падение метеора произошло 7 августа.

Также фотограф отметил, что на снимках было нечто странное – вспышка в момент падения небесного тела. О своей находке он рассказал исследователям из Science Alert.

" После того, как я проверил видео и увидел вспышку, мой мозг начал закипать. Я почувствовал потребность поделиться им с людьми, которым оно может быть полезно", - заявил Чаппел.

Так, на видеозаписи заметна вспышка неподалеку от экватора планеты. По словам исследователей, она непохожа на естественные процессы, вроде молний или полярного сияния.

Ученые предположили, что метеор на самом деле взорвался при прохождении в плотные слои атмосферы Юпитера, и именно этот взрыв зафиксирован на видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в NASA рассказали, что 19 августа к планете Земля приблизится огромный астероид диаметром в 600 метров.

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