Появились интересные фото и данные о ценах на продукты в оккупированном Крыму

На продуктовых рынках в оккупированном Крыму наблюдается рост цен на базовые в Украине продукты, но при этом в большом количестве появились дорогие экзотические фрукты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на крымское издание Kafanews.

Так, по сообщениям местным жителей, на рынке в Феодосии резко поднялась в цене традиционная для этих мест керченская селедка, также гречневая крупа и молоко. С прилавков полностью исчезли арбузы, которые обычно поставлялись с южных областей материковой Украины.

При этом в изобилии местные продавцы торгуют айвой и хурмой.

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В целом, цены на продуктовых рядах зафиксированы следующие: говядина – 530 рублей (177 гривен), свинина – 300 рублей (99 гривен), курятина – 160 рублей (53 гривны), яйца – 70 рублей за десяток (23 гривны), керченская селедка (за месяц поднялась в цене на 25%) – 250 рублей (82,5 гривен), молоко (подорожало на 20%) – 70 рублей за литр (23 гривны), сахар – 30 рублей (9 гривен).

Следует отметить, что по сравнению с октябрем прошлого года подорожания на базовые продукты – крупы, рыбу и молоко и овощи, составили от 15 до 40%.

За месяц указанный набор продуктов подорожал на 4%, за два года подорожал на 8%, за пять лет - подорожал на 57%, с весны 2014 года, начала оккупации полуострова - на 189%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму местные жители взбунтовались против оккупационных "властей" из-за того, что у нихначали отбирать землю из-за строительства трассы "Таврида".