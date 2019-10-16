Отбирают землю и унижают: в оккупированном Крыму взбунтовались против людей Путина, видео

В аннексированном Российской Федерацией Крыму люди взбунтовались против оккупационных "властей" - в местных жителей отбирают землю из-за строительства трассы "Таврида".

Об этом говорится в сюжете "Крым. Реалии", опубликованном в Twitter.

"Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России. Так в Крыму через весь полуостров строят автомагистраль "Таврида", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что в Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили. В частности, житель села Донское Сергей Лавров утверждает, что у него забрали 1 гектар земли. Обещали дать 11 тыс. долларов, сейчас предлагают максимум 2 тыс.

Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегических стройках России. Так в Крыму через весь полуостров строят автомагистраль «Таврида». В Симферопольском районе людей обманули и денег за их землю не заплатили pic.twitter.com/NUBh49eYxV — Крым.Реалии (@krymrealii) 15 жовтня 2019 р.

Ролик вызвал бурное обсуждение в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что оккупационная власть Крыма хочет построить на полуострове новое опасное химическое предприятие.