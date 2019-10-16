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Придут холода из Сибири: синоптик дал снежный прогноз на ноябрь

среда, 16 октября 2019, 19:54
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В ноябре в Украину придет суровая и холодная погода с сибирскими морозами, которая принесет с собой снег и заморозки.

Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф" со ссылкой на Подробности.

По его словам, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

При этом, после 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков.

А в конце ноября в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик озвучила прогноз на четверг, 17 октября и предупредила об опасности.

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