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Украину окутают туманы: синоптик озвучила свежий прогноз и предупредила об опасности

среда, 16 октября 2019, 15:33
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Фото: rbc.ua

К концу недели будет преобладать сухая и теплая погода, а циклон Thilo, который бушует на Атлантикой, обойдет Украину стороной.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Циклон со смешным названием Thilo (карта) бушует над Атлантикой и совсем не смешно втягивает в свою сферу Великобританию и все прибрежные страны северо-запада Европы. Там - дожди и сильный штормовой ветер. И еще прохладная погода", - говорится в заметке.

По словам синоптика, во всех областях 17-го октября, и до конца недели будет преобладать сухая солнечная теплая погода. Температура воздуха в течение дня составит + 17 + 24 градуса, ночью 6 + 12 градусов. Поэтому, "бабье лето продолжается".

В Киеве четверг будет сухим и теплым, днем около +20 градусов. Ночью и утром ожидается туман.

Туманы активизируются и ухудшат видимость до 300-500 метров, будут возникать преимущественно ночью и утром, но и могут задерживаться дольше.

Помимо того, в условиях антициклона, когда ветер слабый, туманы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Поэтому людям с бронхолегочными проблемами стоит быть более внимательными к своему здоровью в этот период.

Снижение температуры воздуха вероятно только во второй половине следующей недели, да и то до + 15 + 17 градусов.

Как сообщал "Апостроф", 17 октября после недавнего потепления в Украину придет похолодание - температура воздуха снизится на 3-4 градуса.

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