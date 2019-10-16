Произошли от собак: в сети показали забавное фото еще одной "республики" на Донбассе

В городе Хрустальном, который оказался под контролем боевиков ЛНР в 2014 году, образовалась новая группировка сепаратистов "Республика Собачовка".

Фото указательной таблички с такой надписью опубликовал в своем аккаунте на Twitter пользователь под ником Хрустальный Луч.

"В "ЛНР" поднимает голову сепаратизм)))", - иронически утверждает автор поста.

Изображение на этом странном указателе коммунистических символов - серпа и молота — дало основание комментаторам сделать предположение о том, что именно тут обитают сородичи известного персонажа романа Михаила Булгакова "Собачье сердце".

"Вот она, родина великого красного комиссара, Шарикова Полиграф Полиграфовича!" - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в захваченном боевиками Донецке сняли забавный сюжет про установку на улице "современного таксофона".