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Осталось изобрести колесо: в сети смеются над видео про "передовое" ноу-хау в Донецке

воскресенье, 29 сентября 2019, 01:38
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В захваченном боевиками Донецке сняли забавный сюжет про установку на улице "современного таксофона", обладающего особыми функциями, в частности, wi-fi роутера.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

"Например, идешь-идешь, сел у тебя телефон - и все. ЧТо делать? А так есть таксофон. Подошел, позвонил и все, проблема решена", - рассказывает молодая жительница оккупированного города.

"Новости Академии космических и других наук молодой донецкой джамахирии", - отметили на странице "Роисся 24" в Facebook.

"Также выполняет функцию туалета", "Пенсионерам и ветеранам скидка", "Аналогов действительно нет, последний раз такие штуковины видел лет 10 назад", "Также планируется установка новейшего телеграфа и начало продаж совершеннейших пейджеров", "Как же я ржу сейчас ))))))))))))))) Сел у нее телефон и есть таксофоны))) *ляя снова записную книжку заводить так как хрена с два я все номера запомню наизусть ))", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Донецке установили памятник российскому царю Николаю II на территории будущего храма.

Ранее в сети рассказали о мертвой торговле и облавах в Донецке,

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