Российские комики жестко высмеяли боевиков ДНР и их "паспорта": опубликовано видео

Российские комики высмеяли боевиков так называемой ДНР, а также получение гражданства квазиреспублики.

Видео опубликовал блогер под ником "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

Российские комики Тимур Каргинов, Андрей Коняев и Нурлан Сабуров пошутили над боевиками незаконной республики. В своей миниатюре они сказали, что самый тупой поступок - получить гражданство ДНР.

Также комики вспомнили в своей шутке и боевиков по кличке "Моторола", "Киви". Они высмеяли прозвища, которые придумывают ополченцы на Донбассе.

Самый тупой поступок - получить гражданство дЫнЫрЫ



Российские комики Тимур Каргинов, Андрей Коняев и Нурлан Сабуров жестко надругались над дЫнЫрийскими опЛоЧленцами pic.twitter.com/WnYLZxwN6d — Дежурный по дЫнЫрЫ (@dezhurka_dYnYrY) 16 жовтня 2019 р.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях была популярна штука о так называемых "праймериз" на оккупированных боевиками территориях Донбасса.

Напомним, скандальный российский актер и шоумен Никита Джигурда получил так называемый "паспорт" самопровозглашенной ДНР.